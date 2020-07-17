В Осло самолет срочно сел после сообщения о бомбе

Мир 17:00, 17.07.2020 Обновлено: 17:01, 17.07.2020

В аэропорту Осло (Норвегия) приземлился самолет авиакомпании Ryanair после сообщения о бомбе на борту.

Местная полиция проводит проверку.

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Мир

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