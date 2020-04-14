В ООН заявили о еще одной "эпидемии" на фоне коронавируса

Мировое сообщество столкнулось с еще одной "эпидемией", кроме коронавируса COVID-19.

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Речь идет о масштабной дезинформации, заявил генеральный секретарь ООН Антону Гутерриш, передает "Интерфакс-Украина".

"Пока мир сражается со смертельной пандемией COVID-19 – с самым трудным кризисом, с которым мы сталкиваемся со времен Второй мировой войны – мы также видим еще одну эпидемию, эпидемию дезинформации", – сказал он.

По словам Гутерриша, в информационном пространстве распространяется ненависть, которая "клеймит и унижает людей, социальные группы", а также советы, опасные для здоровья и рекомендации, которые не решают проблемы.

"Дикие конспирологические теории заражают интернет", – отметил генсек.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская газета The New York Times опубликовала расследование, в котором говорится о причастности российского президента Владимира Путина к дезинформации вокруг коронавируса COVID-19 и других заболеваний.