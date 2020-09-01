В ООН заявили о 450 случаях пыток в Беларуси

Эксперты ООН сообщили о 450 случаях пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными после "спорных президентских выборов" в Беларуси 9 августа, которые привели к массовым акциям протеста и арестам.

Управление верховного комиссара ООН в пресс-релизе призвало Беларусь прекратить пытать задержанных и привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые избивали протестующих.

"Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в изоляторах временного содержания", – сказано в заявлении.

Большинство людей, пропавших без вести, были найдены, но местонахождение и состояние здоровья по крайней мере 6 человек неизвестны их родственникам.

"Мы также по-прежнему обеспокоены тем, что случаи насильственных исчезновений могут увеличиться, если продолжится жесткая реакция на мирные протесты", – заявили в ООН.

Эксперты организации также получили сообщения о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками.

"Государство должно делать все возможное для предотвращения, расследования и наказания любых форм жестокого обращения, включая насилие в отношении женщин, будь то действия совершающиеся государством или другими", – отметили представители ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ООН осудили подавление силовиками протестных митингов в Беларуси и призвали освободить задержанных людей.

В изоляторе временного содержания на улице Окрестина в Минске задержанных протестующих против фальсификации выборов поставили на колени возле стенки и жестоко избивали дубинками.

Задержанных в Минске людей доставляли и пытали в тюрьме на улице Окрестина. В сети были опубликовано видео и аудио стонов и криков, которые доносились из-за стен тюрьмы.