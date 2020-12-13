В ООН заговорили о всемирном чрезвычайном положении из-за изменений климата

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал мир объявить глобальное чрезвычайное положение из-за ситуации с климатом.

Как сообщает "Радио Свобода", во время онлайн-саммита по случаю пятой годовщины Парижского климатического соглашения (Climate Ambition Summit) генсек ООН заявил, что такие мероприятия должны продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута нейтральность углерода, а выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся до нуля.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский пообещал усилить участие в глобальной борьбе с изменением климата.

"Мы рассматриваем цель по выбросам парниковых газов в 2030 году во всех секторах экономики Украины в диапазоне от 36% до 42%, по сравнению с 1990 годом, то есть сокращение на 58-64%", – сообщил он.

Также, по словам Зеленского, долгосрочной целью Украины является достижение углеродистой нейтральности.

"Мы начали подготовку рамочной стратегии адаптации к изменению климата Украины до 2030 года. Документ будет координировать работу различных органов власти на национальном и местном уровнях", – подчеркнул глава государства.

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала выделить более $600 млн на поддержку глобальных усилий по борьбе с изменением климата. Она отметила, что "все государства должны иметь возможность финансировать необходимые инвестиции в защиту климата".

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна сократит выбросы на 65% к 2030 году, по сравнению с уровнем 2005 года.

Всего в саммите приняли участие лидеры более 70 стран (среди них не было США).

Напомним, что целью Парижского климатического соглашения 2015 года являются ограничения негативных последствий глобального потепления. Для этого страны-подписанты должны сократить объемы выбросов парниковых газов. Однако даже в условиях добросовестного выполнения соглашения предполагается, что к концу века средняя температура на планете все равно вырастет минимум на 2 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, экологи из Всемирной метеорологической организации сообщили, что в 2019 году человечество установило очередной печальный рекорд по уровню загрязнения парниковыми газами.