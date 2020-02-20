В ООН возьмутся за преступления России на Донбассе: все детали

В четверг, 20 февраля, состоится пленарное заседание 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня "Ситуация на оккупированных территориях Украины".

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, проведение дебатов на эту тему станет важным событием в усилиях Украины по противодействию продолжающейся агрессии РФ и деоккупации части территории нашего государства.

Генассамблея ООН ВВС

Это должно произойти путем укрепления международной солидарности и использования уникальных представительных возможностей этой глобальной организации, сказали в ведомстве.

В мероприятии примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Кроме выступления на указанном пленарном заседании, у министра предусмотрены встречи с руководством ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 18 февраля, Совет Безопасности ООН провел заседание в связи с пятой годовщиной Минских договоренностей, которое состоялось по инициативе России.США, Британия, Франция, Германия, Эстония и другие страны выразили поддержку Украине, решительно осудив подлые провокации Путина и его марионеток на Донбассе.

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