Пошли на уступки России? В ООН выступили с радикальным призывом к Украине

Мониторинговая миссия Организации Объединенных наций в Украине призвала Верховную Раду закрыть сайт "Миротворец" из-за его "незаконной деятельности".

С резким заявлением в среду, 16 октября, заместитель председателя мониторинговой миссии Бенджамин Моро выступил на заседании комитета ВРУ по свободе слова, пишут "Українські новини".

"Я снова и снова напоминаю вам один очень известный вам момент – это сайт "Миротворец". Как вы знаете, сайт содержит личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных в свою очередь несет опасность для таких лиц", – сказал он.

В ООН призвали Украину закрыть сайт "Миротворец"

Так, Моро привел пример освобожденного из СИЗО террориста "ДНР" Романа Джумаева, которого убили на лестничной площадке его квартиры в Мариуполе.

"К сожалению, контактные данные журналистов все еще остаются на сайте, что несет для них опасность", – подчеркнул дипломат. Моро призвал депутатов инициировать закрытие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительство Германии осудило сайт "Миротворец" и потребовало от украинской власти предпринять действия по его удалению.

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