В ООН предупредили о 'потерянном поколении' из-за COVID-19: детей ждет голод и смерти

Коронавирус (COVID-19) может привести к "потерянному поколению", поскольку пандемия угрожает нанести необратимый вред образованию, питанию и благополучию детей.

Об этом говорится в докладе детского фонда ООН (ЮНИИСЕФ). Отмечается, что на детей и подростков приходится 1 из 9 зарегистрированных случаев заражения COVID-19.

"На протяжении всей пандемии COVID-19 существовал стойкий миф о том, что дети практически не страдают от этой болезни. Но это было далеко от правды. Хотя дети могут заболеть и распространять болезнь, это лишь верхушка айсберга пандемии. Сбои в предоставлении основных услуг и рост уровня бедности представляют собой самую большую угрозу для детей. Чем дольше длится кризис, тем сильнее он сказывается на образовании, здоровье, питании и благополучии детей. Будущее целого поколения под угрозой", – заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.

В отчете указывается, что по состоянию на 3 ноября 2020 года в 87 странах на детей и подростков в возрасте до 20 лет приходился 1 из 9 случаев заражения COVID-19, или 11% из 25,7 миллиона случаев заражения, о которых сообщали эти страны.

В докладе отмечается, что дети могут передавать вирус друг другу и старшим возрастным группам, но есть убедительные доказательства того, что при наличии базовых мер безопасности, преимущества от продолжения работы школ преобладают над негативными последствиями их закрытия. Кроме того, школы не являются основным фактором передачи вируса, и дети с большей вероятностью заразятся за пределами учебного заведения.

По состоянию на ноябрь закрытие школ из-за COVID-19 повлияло на 572 миллиона учеников в 30 странах мира (это 33% от общего числа школьников в мире).

Также в ЮНИСЕФ спрогнозировали, что из-за последствий пандемии COVID-19 к концу 2020 года еще у 6-7 миллионов детей в возрасте до пяти лет будут диагностированы признаки истощения или острого недоедания (рост на 14%). Это в конечном итоге приведет к более чем 10 тысячам дополнительных случаев детской смертности в месяц – главным образом в странах Африки к югу от Сахары и в Южной Азии.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на четверг, 19 ноября, COVID-19 в Украине и мире заразились 56,6 млн человек.

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