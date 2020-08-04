В ООН представили план спасения образования во времена пандемии COVID-19: есть угроза для целого поколения

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что первым шагом для спасения мира от последствий пандемиии коронавируса должно стать возобновление учебного процесса.

По его словам, пандемия повлияла на учебный процесс в 160 странах, и из-за закрытия школ на карантин около одного миллиарда учеников не смогли получить образование в полной мере. По убеждению Гуттериша, поэтому миру грозит "катастрофа поколений", передает пресс-служба ООН.

"Чтобы исправить ситуацию, ООН совместно с международными партнерами запускает кампанию под названием "Спасите наше будущее", – сказал Антониу Гутерриш.

Так, генсек ООН предложил такой план:

Школы должны открыться как можно скорее, как только удастся взять под контроль распространение инфекции. Стоит уделять внимание сфере образования при распределении финансовых потоков. Так, бюджеты образовательных программ должны быть защищены от сокращений и, по возможности, увеличены. Следует структурировать образовательные инициативы так, чтобы охватить тех, кто подвергается наибольшему риску отставания: детей и подростков, живущих в зонах чрезвычайных ситуаций, разного рода меньшинств, а также вынужденных переселенцев и инвалидов. Нужно понимать, что будущее образования создается уже сейчас. Все решения правительства будут иметь длительное воздействие на сотни миллионов людей и перспективы развития стран на последующие десятилетия.

В ООН отметили: как только распространение COVID-19 на местах будет под контролем, возвращение студентов в школы и учебные заведения при соблюдении необходимых мер безопасности должно стать приоритетом.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские ученые НТУ "КПИ им. Сикорского" заявили, что к концу августа общее количество больных коронавирусом (COVID-19) в Украине может достичь 110-115 тысяч.