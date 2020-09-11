В ООН назвали способ остановить пандемию COVID-19

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил, что мировое сообщество должно обеспечить одинаковый доступ к вакцинам от нового типа коронавируса.

По его словам, только так можно обезопасить человечество от распространения COVID-19. Об этом он сказал на заседании Совета программы международного ACT Accelerator, передает сайт Всемирной организации здоровья.

"Никто и ни одна страна не будет в безопасности, пока в безопасности не будут все", – сказал Гутерреш.

Отмечается, что пока на реализацию программы страны-доноры выделили около $3 миллиардов. Однако генсек ООН призвал выделить дополнительно $35 млрд на производство вакцин от коронавируса и диагностику людей.

"Теперь нам нужно еще $35 млрд, чтобы перейти от создания к распространению и воздействию. В этих цифрах есть настоящая срочность. Без немедленного вливания $15 млрд в следующие три месяца мы потеряем окно возможностей", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генсек ООН Антониу Гутерреш говорил, что вследствие пандемии COVID-19 мир столкнулся с самой глубокой глобальной рецессией со времен Второй мировой войны и самым серьезным падением доходов с 1870 года.

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