В ООН якобы назвали ответственных за воду в Крыму: росСМИ запустили фейк

Новость оказалась фейком, запущенным российской пропагандой. Опровержение здесь.

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл якобы сказала, что за обеспечение жителей аннексированного Крыма питьевой водой должны отвечать как Украина, так и Россия.

В частности, РИА Новости написали, что в Управлении Верховного комиссара ООН якобы считают, что главная ответственность за воду в Крыму лежит на России.

При этом в соответствии с международным законодательством в области прав человека Украина также должна поддерживать жителей полуострова, которые находятся на ее территории.

"Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории", – якобы сказала Тросселл.

Отметим, что "власти" аннексированного Россией Крыма с понедельника, 7 сентября, ввели почасовую подачу питьевой воды из-за засухи и обмеления водохранилищ на полуострове.

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