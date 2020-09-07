В ООН назвали ответственных за воду в Крыму .

Представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Єлизабет Троссел сказала, что за обеспечение жителей аннексированного Крыма питьевой водой должны отвечать как Украина, так и Россия.

По ее словам, в управлении верховного комиссара ООН считают, что главная ответственность за воду в Крыму лежит на России, передают РИА Новости.

При этом в соответствии с международным законодательством в области прав человека Украина также должна поддерживать жителей полуострова, которые находятся на ее территории.

"Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории", – сказала Тросселл.

Отметим, что "власти" аннексированного Россией Крыма с понедельника, 7 сентября, ввели почасовую подачу питьевой воды из-за засухи и обмеления водохранилищ на полуострове.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Экс-прокурор оккупированного Крыма, а сейчас депутат нелегитимной Госдумы России Наталья Поклонскаяпожаловалась на Украину в Организацию Объединенных Наций из-за воды в Крыму.

Специалисты Мониторинговой миссии ООН в Украине в ответ заявили, что Россия, которая аннексировала Крым, несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам на полуострове.

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