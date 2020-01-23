В ООН назвали четырех "всадников Апокалипсиса", разрушающих мир

На сегодняшний день существуют четыре "всадника Апокалипсиса", которые угрожают всему миру.

Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на Генассамблее ООН с докладом об итогах работы организации в 2019 году и задачах на этот год, передает РБК.

По его словам, речь идет о геополитической напряженности, климатических изменениях, глобальном недоверии и злоупотреблении новыми технологиями.

В ООН назвали "всадников Апокалипсиса", разрушающих мир Иллюстрация

"Эти четыре всадника могут поставить под угрозу каждый аспект нашего общего будущего", — пояснил он.

Гутерриш подчеркнул, что глобальная напряженность достигла наивысшего уровня за последние годы, что делает риск разрушения системы международных отношений реальным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ООН заявили, что для того, чтобы избежать катастрофических изменений климата, человечеству в ближайшие 10 лет придется следовать четкой программе действий.

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