В Оманском заливе атаковали танкеры: в США показали новые фото инцидента

В США показали новые фотографии с места атаки на танкеры в Оманском заливе, которая произошла 13 июня.

Снимки опубликовало Центральное командование Вооруженных сил США. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на кадрах видно лодку типа “Гашти” иранского Корпуса Стражей Исламской революции у борта танкера Kokuka Courageous.

Атака на танкеры в Оманском заливе Telegram Directorate 4

Также крупным планом показали повреждения, вызванные взрывом магнитной мины, и место крепления второй мины, которая не сработала и была снята.

Атака на танкеры в Оманском заливе Telegram Directorate 4

Атака на танкеры в Оманском заливе Telegram Directorate 4

Атака на танкеры в Оманском заливе Telegram Directorate 4

Атака на танкеры в Оманском заливе Telegram Directorate 4

Атака на танкеры в Оманском заливе Telegram Directorate 4

Атака на танкеры в Оманском заливе Telegram Directorate 4

Атака на танкеры в Оманском заливе Telegram Directorate 4

Атака на танкеры в Оманском заливе Telegram Directorate 4

Атака на танкеры в Оманском заливе Telegram Directorate 4

Как сообщал OBOZREVATEL:

По предварительной информации, судна обстреляли торпедами, после чего произошли взрывы и возгорание.

В Госдепартаменте США обвинили в произошедшем Иран. На ситуацию мгновенно отреагировал нефтяной рынок.

В России уже заявили, что ситуация в Оманском заливе может расшатать основы мировой экономики.

Иран же отвергает любые обвинения США о причастности Тегерана к нападениям на танкеры в Оманском заливе.

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