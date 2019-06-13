В Оманском заливе атаковали нефтяные танкеры: что известно

У побережья Объединенных Арабских Эмиратов 13 июня неизвестные атаковали два танкера с нефтью, которые шли из Саудовской Аравии в Сингапур.

Нападение произошло в Оманском заливе, оба танкера загорелись. На борту, по предварительной информации, были граждане Грузии, России и Филиппин, пишет "Говорит Москва".

Их обстреляли торпедами, после чего произошли взрывы и возгорание. Члены экипажа посылали сигналы бедствия.

Ормузский пролив Google-карты

"Поступила информация о том, что в акватории Ормузского пролива (куда входит Оманский залив. – Ред.) было совершено нападение на два судна, которые перевозили в том числе японские грузы", –заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

ВМС Ирана эвакуировали с танкеров более 40 человек, пишет ИА REX. Судна шли под флагами Маршалловых островов и Панамы. Позже стало известно, что одно судно (Front Altair) принадлежит норвежской компании Frontline, пишет VG.NO. После обстрела оно затонуло.

Танкеры VG.NO

"Все 23 человека, которые были на борту, находятся в безопасности. Их переправили на другое судно в этом районе", – заявили в компании.

По предварительной информации, танкер перевозил около 75 000 тонн нефти. Второй танкер продолжал гореть после эвакуации экипажа.

Второй танкер

Как писал OBOZREVATEL, 3 мая власти Саудовской Аравии сообщили о повреждении двух нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после предупреждения США об угрозе атак на суда со стороны Ирана. Еще два судна пострадали в тот же день в районе порта Фуджейра в ОАЭ.

По предварительным выводам экспертов, к этому инциденту причастны иранские власти: их союзники якобы использовали морские мины, чтобы повредить корабли. По мнению госсекретаря США Майка Помпео, исламская республика таким образом попыталась повысить цену на нефть. Иран все обвинения отрицает.

14 мая беспилотники йеменских повстанцев ударили по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. В подготовке атаки на американских союзников подозревают Иран.

19 мая король Саудовской Аравии призвал лидеров арабских стран на экстренный саммит на тему отношений с Ираном.

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