В Оксфорде успешно завершили вторую фазу испытаний вакцины от COVID-19

В Оксфордском университете заявили об успешном завершении второй фазы испытания вакцины от COVID-19, однако не стали называть сроки её готовности.

Как сообщает Reuters, профессор вакцинологии Сара Гилберт заявила, что в результате исследований удалось получить правильный иммунный ответ на вакцину AZD1222.

"Мы очень рады, что нам удалось получить правильный иммунный ответ от системы, он способен обеспечить защиту", – сказала она.

Также она рассказала, что уже стартовала третья фаза испытаний вакцины, в рамках которой её проверят на 8000 людей. В то же время Гилберт заявила, что разработка лекарства может быть завершена раньше 2021 года, но никаких гарантий пока на это нет.

Джон Белл, профессор медицины в Оксфордском университете, сказал, что Британия должна готовиться встретить зиму без вакцины.

Как сообщал OBOZREVATEL, японская медицинская компания Anges Inc. заявила о старте клинических испытаний потенциальной вакцины от COVID-19.