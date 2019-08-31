В окружении девушек со спелыми арбузами: именинник Лукашенко удивил развлечениями

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которому 30 августа исполнилось 65 лет, показал, как он развлекается в окружении девушек.

Видео и фото с бахчи "Батьки" облетели интернет и СМИ. Глава страны собственноручно собирал арбузы со своего участка, ему помогали молодые красавицы (чтобы узнать, как правильно выбрать арбуз - доскрольте до конца новости и посмотрите видео).

В сети ажиотаж, люди комментируют увиденное: "Видимо, уже начал праздновать", "Это сборная Беларуси по баскетболу , сам батька проводит трудовую тренировку", "В каком они звании?", "Какие девушки, какие у них арбузы!".

Как отмечают белорусские СМИ, на самом деле помогали Лукашенко девушки из службы делового протокола и пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Пресс-служба президента Беларуси

Пресс-служба президента Беларуси

Пресс-служба президента Беларуси

Пресс-служба президента Беларуси

Пресс-служба президента Беларуси

Лукашенко, видимо, уже начал праздновать.



Президент Беларуси собрал на своём участке урожай арбузов в окружении прекрасных девушек pic.twitter.com/OA6PD995wB — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) August 30, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко за годы правления успел обзавестись не малым количеством недвижимости.

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