Еще некоторое время назад я полагал, что Россию надо спасать, вести душеспасительные беседы с россиянами, приводить их в чувство, рассказывать правду о том, что происходит...

Но то, что случилось вчера переворачивает всю эту конструкцию, разбивая вдребезги.

Востриков. Вот - герой нашего времени. Вот - Россия, с её мыслями, душевными терзаниями, высоким целеполаганием.

Востриков - венец творения "совка". Насквозь лживый "потерпевший", получивший путевку в политику под крышей партии жуликов, воров и убийц. Он вмещает в себя "груз 200" и "Крымнаш", стенания о тяжкой судьбинушке и жажду поскорее и повыгоднее встроиться в пищевую цепочку. Гельминт, в муках и страданиях вызревший во чреве и выползший наружу, дабы насладиться теплом от солнечных лучей власти.

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Россия утонула во лжи. Захлебнулась.

Ей плевать на Сенцова и Кольченко, ей плевать на Романа Сущенко, ей даже на своих детей - горящих, тонущих, голодающих, гибнущих - плевать. Мечта Гельминта - пострадать и, подмахнув подписку о неразглашении, получить свой профит. В виде денег или места у кормушки.

Гельминты должны быть уничтожены вместе с кормящим их организмом, все больше напоминающим разлагающийся труп.

Лично для меня Россия закончилась. Её больше нет. Есть территория, на которой должно все это догнить, чтобы распасться. Моя задача - ускорить этот процесс и не позволить данной субстанции в период окончательного распада вызвать к себе жалость цивилизации.

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Ад должен испепелить этого монстра полностью. Он жаждет смерти? - пусть сдохнет сам. А я буду этому всячески способствовать.

Кто там из "не интересующихся грязной политикой" верещит о "тяжелой жизни"? - "В очередь, сукины дети, в очередь!.."