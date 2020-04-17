В очаге коронавируса в Италии произошло землетрясение

Тимур Григоренко Мир 11:11, 17.04.2020 Обновлено: 11:18, 17.04.2020

В Италии произошло землетрясение магнитудой в 4,2. Очаг подземных толчков пришелся на север страны, где бушует эпидемия коронавируса COVID-19.

Как сообщает Corriere, землетрясение произошло в провинции Пьяченца региона Эмилия-Романья. При этом эпицентр находился на глубине 3 км в нескольких километрах от города Чериньяле.

"На данный момент у нас нет сообщений о повреждениях. Мы проводим все проверки. Толчки были короткими, но довольно интенсивным", – сообщила директор регионального агентства гражданской защиты в области.

Землетрясение в Италии

Мэр города Чериньола также отметил, что данных о повреждениях от землетрясения не поступало.

"При первоначальном осмотре мы не обнаружили какого-либо конкретного ущерба, а также нет пострадавших. Мы проводим более точную проверку. Мы восприняли это как очень сильный удар, который длился несколько секунд, и это предотвратило серьезный ущерб. Я думаю, что это один из самых сильных в этой области", – добавил чиновник.

Отметим, что подземные толчки ощущались в далеко отдаленных городах, таких как Милан, Болонья и Генуя.

Землетрясение в Италии
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 марта вблизи столицы Хорватии Загреба произошло два землетрясения.

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