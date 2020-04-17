Главная Новости
17 апреля • обновлено в 11:31
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В очаге коронавируса в Италии произошло землетрясение

1.2т
Читать материал на украинском

В Италии произошло землетрясение магнитудой в 4,2. Очаг подземных толчков пришелся на север страны, где бушует эпидемия коронавируса COVID-19.

Как сообщает Corriere, землетрясение произошло в провинции Пьяченца региона Эмилия-Романья. При этом эпицентр находился на глубине 3 км в нескольких километрах от города Чериньяле.

"На данный момент у нас нет сообщений о повреждениях. Мы проводим все проверки. Толчки были короткими, но довольно интенсивным", – сообщила директор регионального агентства гражданской защиты в области.

Землетрясение в Италии

Землетрясение в Италии

Мэр города Чериньола также отметил, что данных о повреждениях от землетрясения не поступало.

"При первоначальном осмотре мы не обнаружили какого-либо конкретного ущерба, а также нет пострадавших. Мы проводим более точную проверку. Мы восприняли это как очень сильный удар, который длился несколько секунд, и это предотвратило серьезный ущерб. Я думаю, что это один из самых сильных в этой области", – добавил чиновник.

Отметим, что подземные толчки ощущались в далеко отдаленных городах, таких как Милан, Болонья и Генуя.

Землетрясение в Италии

Землетрясение в Италии

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 марта вблизи столицы Хорватии Загреба произошло два землетрясения.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4662.

    Вылечились: 246. Умерли: 125.

  • В мире заболели более 2 миллионов человек, погибли – более 140 тысяч.

  • Карантин уже решили продлить до мая, транспорт могут запустить аж в июне.

  • ВОЗ предупредила об опасности пандемии для сотен тысяч детей.

  • Обнаружен скрытый симптом COVID-19 – слизь разрушает легкие за неделю.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги