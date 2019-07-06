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В ОБСЕ "послали" Россию с Донбассом и Крымом: появилась реакция

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В ОБСЕ отклонили поправку российской делегации, которая должна была бы исключить из текста резолюции по восточной Украине и Крыму слова о деоккупации полуострова.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета ПА ОБСЕ, трансляция которого велась на платформе YouTube.

Указано, что резолюция призывает прекратить боевые действия на Донбассе, осуществить полный отвод крупнокалиберного вооружения и прекратить применение противопехотных мин.

ОБСЕ

ОБСЕ

BBC

Кроме того, в тексте резолюции требуется "обеспечить деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь, вывести Вооруженные силы РФ с украинской территории и урегулировать конфликт на основе полного выполнения Минских договоренностей".

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Именно эти слова и требовала исключить из текста делегация России. По словам главы российской делегации Петра Толстого, данная формулировка указывает на "крайне сомнительные и противоречивые утверждения".

Это решение прокомментировал замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров РИА Новости.

"У Ассамблеи есть один недостаток в процедуре - все голосования открытые, и здесь европейцы боятся влияния США, их давления и послушного голосуют по антироссийской тематике", - заявил Джабаров.

Владимир Джабаров

Владимир Джабаров

РИА Новости

"Но на Ассамблею приехало огромное количество американцев, и европейские парламентарии подчиняются их давлению. При этом представители США явно хотят взять реванш после неудачи в Парламентской Ассамблее Совета Европы", - заключил российский политик.

Как писал OBOZREVATEL, ранее блогер Антон Александров рассказал, что жители временно оккупированного Крыма начали массово покупать внутренние украинские паспорта. Он также отметил, что данная тема табуирована в российских СМИ.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийская военная угроза
Место
Украина
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Закон Порядок
Закон Порядок
лошары аббревиатуру слабо разобрать?ну каким обсе местом к РОССИИ
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Ничего не перепутали? Кажется это Россия послала.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Лошарики, вы занесли уже 75 млн? Ну тогда можно мокать вас в овне, и показывать ваше место окупанта в мире! Перемоха!!!
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Закон Порядок
Закон Порядок
Инкогнито Назар, йух тебе по всей морде. трешкой отделались.ХА-ХА
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