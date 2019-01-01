В обращении Путина на Новый год нашли скрытое послание Западу

Британские СМИ нашли скрытое вызывающие послание Западу в новогоднем обращении президента РФ Владимира Путина.

Так, журналисты Daily Star обратили внимание на слова главы России о помощи, которую, утверждает Путин, его стране никто не оказывает. Издание предположило, что речь идет о помощи в военной сфере.

"Помощников у нас никогда не было и не будет. И поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой. И пусть дружба и добрые надежды, которые объединяют всех сейчас, сопровождают нас в будущем, помогают в работе, в достижении общих целей", — сказал Путин гражданам в канун 2019 года.

Он также призвал всех россиян собраться вместе и сказал, что со временем страна улучшится.

Он продолжил: "Но все мы знаем, что достижение лучшего для себя, для наших семей, для нашей страны возможно только благодаря нашим собственным усилиям и совместной скоординированной работе".

Daily Star связывает возможность присутствия скрытого смысла в речи Путина с ухудшением отношений России и Запада в 2018 году, в частности, из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Таблоид напоминает, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила вину за покушение на Россию, факт чего Путин всячески отрицает.

Скрин видео

Напомним, президент России оскандалился с новогодним обращением к россиянам в 2019-м году. Опубликованный на YouTube ролик засыпали гневными комментариями и поставили более 50 тысяч дислайков.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко во время новогоднего обращения проигнорировал тему более тесной интеграции с Россией.

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