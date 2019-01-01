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В обращении Путина на Новый год нашли скрытое послание Западу

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Британские СМИ нашли скрытое вызывающие послание Западу в новогоднем обращении президента РФ Владимира Путина.

Так, журналисты Daily Star обратили внимание на слова главы России о помощи, которую, утверждает Путин, его стране никто не оказывает. Издание предположило, что речь идет о помощи в военной сфере.

"Помощников у нас никогда не было и не будет. И поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой. И пусть дружба и добрые надежды, которые объединяют всех сейчас, сопровождают нас в будущем, помогают в работе, в достижении общих целей", — сказал Путин гражданам в канун 2019 года.

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Он также призвал всех россиян собраться вместе и сказал, что со временем страна улучшится.

Он продолжил: "Но все мы знаем, что достижение лучшего для себя, для наших семей, для нашей страны возможно только благодаря нашим собственным усилиям и совместной скоординированной работе".

Daily Star связывает возможность присутствия скрытого смысла в речи Путина с ухудшением отношений России и Запада в 2018 году, в частности, из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Таблоид напоминает, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила вину за покушение на Россию, факт чего Путин всячески отрицает.

В обращении Путина на Новый год нашли скрытое послание Западу

Скрин видео

Напомним, президент России оскандалился с новогодним обращением к россиянам в 2019-м году. Опубликованный на YouTube ролик засыпали гневными комментариями и поставили более 50 тысяч дислайков.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко во время новогоднего обращения проигнорировал тему более тесной интеграции с Россией.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Холодная война между Западом и РоссиейНовый годОтравление Скрипаля
Персона
Владимир Путин
Место
Великобритания
Теги
РоссияНовости РоссииНовый год-2019
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Мэй много чего возлагает на Россию,а мы на этих мразей возлагаем хуй.
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Проходил мимо
Проходил мимо
Украм конечно не понять как так можно существовать без траншей МВФ, без покупки списанного хлама в США и других странах, без четкого руководства (даже человека выделили (Курт Волкер) для управления украиной. А Путин все верно сказал, на помощь мы и не рассчитываем. Считать сейчас кого то друзьями может выйти боком, ибо враг предать не может, предают только друзья. Ну вам в этой области виднее, вы же по сути своей предатели.
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Satin Rik
Satin Rik
Проходил мимо, Проходь далі, яког ... ти на українському сайті забув?
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
про пупкина одно что б ты здох
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