В ОАЭ загорелся крупный рынок: фото и видео масштабного пожара

Юрий Сергиенко Мир 19:56, 5.08.2020 Обновлено: 20:07, 5.08.2020

На крупном рынке в эмиратском городе Аджаман 5 августа произошел масштабный пожар.

Как сообщает The National, огонь вспыхнул около 17:30 (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте до конца новости).

Пожар вспыхнул на рынке в Аджамане.
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Рядом расположена Аджаманская специализированная больница, из которой пришлось эвакуировать персонал и пациентов.

Пожар вспыхнул на рынке в Аджамане.
Скриншот видео на YouTube

Причины возгорания неизвестны. Информации о пострадавших и погибших пока нет. На месте работают пожарные.

Пожар вспыхнул на рынке в Аджамане.
Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в Шардже произошел пожар в 47-этажном небоскребе Abbco Tower.

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