В ОАЭ загорелся 360-метровый небоскреб: появилось видео

В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов Дубае вспыхнул пожар в небоскребе "Almas Tower".
Высота здания составляет 360 метров, информирует Life Shot в Telegram-канале.
"Больше ста человек удалось оперативно эвакуировать несмотря на то, что в здании почти 70 этажей", - написано в сообщении.
Отмечается, что в результате ЧП ни один человек не пострадал.
В "Almas Tower" находятся офисы компаний, которые занимаются продажей и обработкой драгоценных камней. Данное здание было самым высоким в Дубае до 2009 года.
Как писал "Обозреватель", ранее в России назвали причину пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибли 64 человека.