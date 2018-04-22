В ОАЭ загорелся 360-метровый небоскреб: появилось видео

В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов Дубае вспыхнул пожар в небоскребе "Almas Tower".

Высота здания составляет 360 метров, информирует Life Shot в Telegram-канале.

"Больше ста человек удалось оперативно эвакуировать несмотря на то, что в здании почти 70 этажей", - написано в сообщении.

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Отмечается, что в результате ЧП ни один человек не пострадал.

В "Almas Tower" находятся офисы компаний, которые занимаются продажей и обработкой драгоценных камней. Данное здание было самым высоким в Дубае до 2009 года.

Как писал "Обозреватель", ранее в России назвали причину пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибли 64 человека.