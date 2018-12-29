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В ОАЭ произошла смертельная авиакатастрофа: момент падения попал на видео

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В эмирате Рас-аль-Хайма на севере ОАЭ 29 декабря разбился вертолет со спасателями на борту.

По данным эмиратского информационного агентства WAM, в момент крушения внутри находилось четыре члена экипажа, все погибли (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Вертолет перевозил спасательный отряд, который проводил операции в районе Джабал-Джи в эмирате Рас-Аль-Хайма. Власти начали расследование обстоятельств катастрофы.

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По словам очевидцев, перед падением воздушное судно внезапно начало крутиться в воздухе, после чего рухнуло на гору и загорелось, передает The Sun.

В ОАЭ произошла смертельная авиакатастрофа: момент падения попал на видео
В ОАЭ произошла смертельная авиакатастрофа: момент падения попал на видео
В ОАЭ произошла смертельная авиакатастрофа: момент падения попал на видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 декабря в Демократической Республике Конго потерпел крушение самолет, на борту которого было 72 человека.

Место
ОАЭ
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