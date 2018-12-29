В ОАЭ произошла смертельная авиакатастрофа: момент падения попал на видео

В эмирате Рас-аль-Хайма на севере ОАЭ 29 декабря разбился вертолет со спасателями на борту.
По данным эмиратского информационного агентства WAM, в момент крушения внутри находилось четыре члена экипажа, все погибли (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).
Вертолет перевозил спасательный отряд, который проводил операции в районе Джабал-Джи в эмирате Рас-Аль-Хайма. Власти начали расследование обстоятельств катастрофы.
По словам очевидцев, перед падением воздушное судно внезапно начало крутиться в воздухе, после чего рухнуло на гору и загорелось, передает The Sun.
Very sad news to share helicopter crash at #jabaljais #rasalkhaimah #RAK pic.twitter.com/a7ssO15dUn— Muhammad Asad Iqbal (@masad2k) 29 грудня 2018 р.
#UAE's National Research and Rescue Center (@NCEMAUAE) is searching for the bodies of 4 people killed in a helicopter crash in #rasalkhaimah near the world's largest #zipline in #jebeljaishttps://t.co/EotGook3uO pic.twitter.com/HkrLmswf0Q— Arab News (@arabnews) 29 грудня 2018 р.
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 декабря в Демократической Республике Конго потерпел крушение самолет, на борту которого было 72 человека.