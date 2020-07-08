В ОАЭ полицейские научили собак искать больных COVID-19 с точностью до 92%

В Объединенных Арабских Эмиратах начали использовать служебных собак для обнаружения зараженных COVID-19.

Об этом сообщается на Instagram-странице Министерства внутренних дел ОАЭ. Они рассказали, что правоохранители обучали своих питомцев в течении двух недель. Собакам давали понюхать образцы, собранные из подмышек больных COVID-19, таким образом, животные научились определять зараженных.

"Согласно данным исследований Министерства внутренних дел, выявление предполагаемых случаев заболевания COVID-19 в общей точности достигло примерно 92% после двухнедельной тренировки и 88% в полевых условиях", – говорится в публикации.

После правоохранители проверили собак в полевых условиях: в больницах, где зараженные выступали в роли волонтеров. В итоге, собаки довольно быстро смогли обнаружить больных COVID-19.

Таким образом, с помощью собак-ищеек правоохранители ОАЭ будут выявлять потенциальных больных в местах массовых скоплений людей: в аэропортах, торговых центрах и так далее.

В ОАЭ собак научили искать больных COVID-19 Instagram МВД ОАЭ

В ОАЭ собак научили искать больных COVID-19 Instagram МВД ОАЭ

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за пандемии COVID-19 Израиль и Объединенные Арабские Эмираты впервые за многие годы заявили об официальном международном сотрудничестве.