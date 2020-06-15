В Нью-Йорке женщина получила счет на 400 тысяч долларов за лечение COVID-19

В Нью-Йорке переболевшая COVID-19 женщина получила счет от больницы на сумму более 400 тысяч долларов. В госпитале после назвали это ошибкой.

Как сообщает The New York Times, Джанет Мендес проходила лечение в Mount Sinai Hospital. После выписки ей пришел счет на 31 165 долларов, однако тогда она себя все еще плохо чувствовала и решила на время отложить этот вопрос.

Скоро ей пришел следующий счет – на 401 885,57 долларов. В нем, правда, было указано, что около 325 тысяч долларов больница возьмет на себя, но еще около 75 тысяч должно было лечь на плечи Джанет.

"Я тогда думала: "Боже мой, как мне платить такую сумму? У меня нет таких денег!", – рассказала она.

Джанет Мендес The New York Times

Когда первое потрясение прошло, женщина заметила, что большинство позиций в счете были достаточно размытыми. Например, 3550 долларов с неё требовали за "стационарные расходы", от 41 до 82 тысяч долларов стоила "кардиологическая помощь", а 42 714 долларов – "препараты", хотя нигде не было указано, какие конкретно лекарства ей давали

"Сама я не знала, что мне вводят, я же лежала без сознания", – вспомнила Джанет.

В больнице заявили, что на самом деле этот счет должны были выслать страховой компании женщины, но произошла ошибка. Сама Джанет Мендес рассказала, что недавно сменила страховую компанию и приехала в больницу без новой страховой информации. Вероятно, поэтому бухгалтерия больницы выставила счет ей напрямую.

После в госпитале заявили, что ни один пациент не должен платить счета сам, так как на лечение больных с COVID-19 государство выделило им около 63,7 миллионов долларов.

Согласно правилам работы во время карантина, ни одна больница не может требовать с пациента деньги, даже если страховщик готов заплатить меньше, чем требует госпиталь. Тем не менее, некоторые врачи могут выставлять отдельные счета, в обход бухгалтерии госпиталя, как было и в случае Мендес – четыре доктора потребовали от 300 до 1800 долларов за в день за лечение.

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