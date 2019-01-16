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В Нью-Йорке взорвали мост через Гудзон: зрелищный момент сняли на видео

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В США в штате Нью-Йорк взорвали часть Таппан Зи – моста, который пролегал через реку Гудзон.

Он стоял на своем месте с 1955 года, сообщает New York Post.

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Для демонтажа моста использовали взрывчатку. Сперва его планировали разобрать по частям подъемными кранами, но инженеры установили, что конструкции сооружения нестабильны и представляют угрозу для безопасности рабочих. В итоге подрыв был выбран как самый подходящий вариант.

Отметим, что из-за сохранения экологии Гудзона взорвали только восточную половину моста. Западную половину сооружения планируют разобрать в течение года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вашингтоне на огромной платформе перевезли здание старейшей в городе синагоги.

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