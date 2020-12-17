В Нью Йорке прошел рекордный снегопад. Фото и видео зимнего шторма

В Нью Йорке (США) в четверг, 17 декабря, произошел самый большой снегопад, который случался в городе за последние четыре года.

Как пишет The New York Times, в штате наиболее сильно пострадали северные районы, где выпало более трех футов, то есть 91,44 см снега (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Снежные завалы в штате Нью-Йорк Twitter / Daily Weather

Штат Нью-Йорк Twitter / Daily Weather

В северных районах выпал почти метр снега Twitter / Daily Weather

Официальные лица от Вирджинии до Мэна обвинили погоду в сотнях аварий и по меньшей мере шести смертельных случаях.

В самом городе снежный шторм был менее разрушительным, однако в некоторых районах автовладельцам пришлось откапывать свои машины.

Снег в городе Нью-Йорк The New York Times

Снег ночью в Нью-Йорке The New York Times

Снегопад в Нью-Йорке начался еще с ночи. По данным Национальной метеорологической службы, к 8 часам утра (по местному времени) в Центральном парке упало 10 дюймов (25,4 см) снега. Это максимальный показатель с января 2016 года.

Снег в Центральном парке Twitter / OldMan

Снегопад создал сказочную атмосферу в городе Twitter / OldMan

Люди прочищали тротуары The New York Times

Подобного снегопада не наблюдалось несколько лет The New York Times

Нью-Йорк Twitter / MikeRoda

Нью-Йорк Twitter / Dave

Нью-Йорк Twitter / Dave

Нью-Йорк Twitter / Dave

Нью-Йорк Twitter / Dave

Снежные завалы

Снежные завалы

Предлагаем посмотреть видео заснеженного Нью-Йорка:

Напомним, 16 декабря префектуры Гумма и Ниигата в Японии за сутки засыпало снегом толщиной более 1,2 метра.

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