В Нью Йорке прошел рекордный снегопад. Фото и видео зимнего шторма

В Нью Йорке (США) в четверг, 17 декабря, произошел самый большой снегопад, который случался в городе за последние четыре года.

Как пишет The New York Times, в штате наиболее сильно пострадали северные районы, где выпало более трех футов, то есть 91,44 см снега (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Официальные лица от Вирджинии до Мэна обвинили погоду в сотнях аварий и по меньшей мере шести смертельных случаях.

В самом городе снежный шторм был менее разрушительным, однако в некоторых районах автовладельцам пришлось откапывать свои машины.

Снегопад в Нью-Йорке начался еще с ночи. По данным Национальной метеорологической службы, к 8 часам утра (по местному времени) в Центральном парке упало 10 дюймов (25,4 см) снега. Это максимальный показатель с января 2016 года.

Предлагаем посмотреть видео заснеженного Нью-Йорка:

Напомним, 16 декабря префектуры Гумма и Ниигата в Японии за сутки засыпало снегом толщиной более 1,2 метра.

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