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29 декабря • обновлено в 10:26
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В Нью-Йорке устроили кровавую резню в доме раввина на Хануку. Фото и видео

1.1т
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В пригороде Нью-Йорка Монси на праздновании Хануки (еврейский праздник) мужчина с мачете напал на людей в доме раввина.

По данным The Jerusalem Post, не менее пяти человек пострадали, двое госпитализированы с тяжелыми ранениями (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы.)

По словам главы еврейского центра Хабада, раввина Шмуэля Ганца, три жертвы нападения уже были выписаны из больницы, еще двое – перенесли операцию в районной больнице.

Место нападения на Хануку

Место нападения на Хануку

twitter/avitalrachel

Он отметил, что афроамериканец вошел в синагогу и вытащил мачете, затем начал "крошить" людей. Лицо нападавшего было частично скрыто шарфом. После этого преступник выбежал и скрылся в серебряном автомобиле.

Место происшествия на Хануку

Место происшествия на Хануку

twitter/ADL_NYNJ

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Среди раненых были два маленьких ребенка – они в стабильном состоянии. Полицейский сообщил местным СМИ, что возможного подозреваемого нашли.

"Позвольте мне прояснить: антисемитизм и фанатизм любого рода противоречат нашим ценностям инклюзивности и разнообразия, мы абсолютно не терпим подобных актов ненависти. Ваши действия не останутся безнаказанными", – сказал после происшествия губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Нападение с мачете на Хануку - место происшествия

Нападение с мачете на Хануку - место происшествия

twitter/ADL_NYNJ

Данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета свидетельствуют о том, что в США в 2019 году произошло наибольшее число массовых убийств с 1970-х годов – 41, из которых 33– расстрелы. В результате атак погибли 211 человек.

Нападение на Хануку в Нью-Йорке

Нападение на Хануку в Нью-Йорке

twitter

Нападение на Хануку - полиция

Нападение на Хануку - полиция

twitter/ADL_NYNJ

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре неизвестный открыли огонь из автоматов по людям возле синагоги. В результате ЧП погибли два человека. Убийца вел онлайн-трансляцию происходящего.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Место
США Нью-Йорк
Теги
антисемитизм нападение
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
У ж и д о в самый жёсткий праздник это Пурим.Празднование массового резни персов ж и д а м и.
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