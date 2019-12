В Нью-Йорке устроили кровавую резню в доме раввина на Хануку. Фото и видео

В пригороде Нью-Йорка Монси на праздновании Хануки (еврейский праздник) мужчина с мачете напал на людей в доме раввина.

По данным The Jerusalem Post, не менее пяти человек пострадали, двое госпитализированы с тяжелыми ранениями (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы.)

По словам главы еврейского центра Хабада, раввина Шмуэля Ганца, три жертвы нападения уже были выписаны из больницы, еще двое – перенесли операцию в районной больнице.

Он отметил, что афроамериканец вошел в синагогу и вытащил мачете, затем начал "крошить" людей. Лицо нападавшего было частично скрыто шарфом. После этого преступник выбежал и скрылся в серебряном автомобиле.

Среди раненых были два маленьких ребенка – они в стабильном состоянии. Полицейский сообщил местным СМИ, что возможного подозреваемого нашли.

"Позвольте мне прояснить: антисемитизм и фанатизм любого рода противоречат нашим ценностям инклюзивности и разнообразия, мы абсолютно не терпим подобных актов ненависти. Ваши действия не останутся безнаказанными", – сказал после происшествия губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета свидетельствуют о том, что в США в 2019 году произошло наибольшее число массовых убийств с 1970-х годов – 41, из которых 33– расстрелы. В результате атак погибли 211 человек.

