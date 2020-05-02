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3 мая • обновлено в 22:17
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Марина Погорилко
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В Нью-Йорке сообщили об "ужасающе высоком" числе смертей от коронавируса за сутки

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В штате Нью-Йорк в США за минувшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 299 человек.

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Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо, передает CNN. При этом днем ранее, в пятницу, 1 мая, стало известно о 289 летальных исходах за сутки.

По словам Куомо, число смертей от коронавируса по-прежнему "остается ужасающе высоким".

В Нью-Йорке сообщили об "ужасающе высоком" числе смертей от коронавируса

В Нью-Йорке сообщили об "ужасающе высоком" числе смертей от коронавируса

Он также отметил, что за прошедшие 24 часа число новых заражений COVID-19 немного снизилось, достигнув 831 случая инфицирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество случаев заболевания коронавирусом в США составляет треть от общего в мире. В стране заболело уже более 1 миллиона человек.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
Место
США Нью-Йорк
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