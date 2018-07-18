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В Нью-Йорке "Путина" посадили на быка с фаллоимитаторами: фотофакт

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В Нью-Йорке пранкстер в маске президента РФ Владимира Путина сел верхом на статую Артуро Ди Модика "Атакующий бык" на Уолл-стрит, обклееную цветными фаллоимитаторами.

Как сообщает издание Daily Star, внешний вид и поза мужчины отсылают к фотографии главы Кремля, на которой он запечатлен без рубашки верхом на лошади.

Отмечается, что акция состоялась после встречи российского президента с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля.

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По информации Huffington Post, мужчину, который таким образом "модернизировал" скульптуру зовут Джефф Джеттон (Jeff Jetton). Для того, чтобы приобрести 10 фаллосов, он взял кредит в банке.

По его словам, акция направлена на то, чтобы показать, что Путин якобы контролирует США.

"Любой, кто говорит вам, что секс-игрушки не являются хорошими инструментами сопротивления, никогда не имел мешка членов и немного изобретательности", – сказал он.

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Джеттон также заявил, что сразу после этого с ним связался полицейский отдел Нью-Йорка, при этом сами полицейские смеялись над его инициативой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, после чего лидеры дали совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу прорывом в отношениях. Однако многие в США раскритиковали его выступление.

Персона
Владимир Путин
Место
США
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