Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что пандемия коронавируса станет в разы масштабнее и ситуация в городе выходит из под контроля из-за нехватки необходимых медикаментов.

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Тревожный прогноз он озвучил в воскресенье, 22 марта, в эфире канала NBC News (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Нехватка начнет ощущаться уже через 10 дней. Если мы не достанем дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких, люди начнут умирать", – сказал мэр.

Мэр Нью-Йорка признался в катастрофе из-за коронавируса

Он подчеркнул, что штат Нью-Йорк стал эпицентром коронавируса в Америке, там зарегистрирована почти половина из всех случаев заболевания в стране. В общей сложности в США насчитывается уже 31057 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 390 летальных исходов.

В воскресенье губернатор штата Эндрю Куомо заявил о 15168 случаях заражения, это на четыре тысячи больше, чем днем ранее. На Нью-Йорк приходится около 5% всех случаев заражения Covid-19 в мире.

"Американцы заслуживают узнать суровую правду. Ситуация лишь ухудшается, так что в апреле и мае будет куда тяжелее", – отметил в свою очередь де Блазио.

Несмотря на меры, которые принимает Белый дом, мэр Нью-Йорка заявил, что работа недостаточно эффективна.

"Я скажу прямо: если президент не примет меры, то умрут люди, которые иначе могли бы выжить. Это будет величайший национальный кризис со времен Великой депрессии", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что применение противомалярийного препарата гидроксихлорохин и антибиотика азитромицина вместе могут спасти американцев от коронавируса.

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