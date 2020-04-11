В Нью-Йорке от коронавируса умер украинец

Дарья Дурова Мир 23:23, 11.04.2020

В Нью-Йорке (США) от коронавируса COVID-19 умер украинец.

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Об этом в комментарии УНИАН 11 апреля сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. Уточняется, что мужчина скончался 7 апреля в больнице Нью-Йорка Wyckoff Heights Medical.

Родственники умершего уведомлены о факте смерти, добавил Погорельцев. Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Нью-Йорке.

COVID-19 в Нью-Йорке
Коллаж

Как свидетельствуют данные по распространению коронавируса на сайте американского исследовательского Университета имени Джонса Хопкинса, в США инфицировано 501 тыс. 609 человек. 18 тыс. 777 человек скончались.

За сутки 11 апреля от COVID-19 умерло 2108 человек, что стало рекордом с начала эпидемии. До этого наибольшее количество умерших за сутки достигало 1783 человека.

По данным МИД, всего 6 украинцев умерли от коронавируса за границей.

Как писал OBOZREVATEL, в Вооруженных силах Украины за 11 апреля было выявлено семь новых случаев COVID-19 (всего – 17).

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