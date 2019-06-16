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В Новой Зеландии в небе столкнулись два самолета: есть погибшие

1.6тЧитать материал на украинском

В небе над Новой Зеландией столкнулись два легкомоторных самолета. Оба пилота погибли.

О катастрофе сообщили на официальном сайте местной полиции. Правоохранители заверили, что Управление гражданской авиации Новой Зеландии будет работать над расследованием причин аварии.

Иллюстрация

Иллюстрация

"Мы можем подтвердить, что два человека погибли в результате крушения легкомоторных самолетов в Мастертоне. К месту крушения стянуты силы полиции и специальных служб, близлежащие дороги перекрыты", – говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Новой Зеландии из-за угрозы заминирования была приостановлена работа аэропорта Данидин.

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Место
Новая Зеландия
Тег
Авиакатастрофа
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