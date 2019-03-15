Целились в детей: в Новой Зеландии расстреляли мечети и больницу. 27 жертв, десятки раненых

В новозеландском городе Крайстчерч в ночь на 15 марта неизвестные расстреляли две мечети и городскую больницу.
По сообщениям СМИ, погибли не менее 27 человек, десятки ранены. Известно, что злоумышленники целились, в основном, в детей, сообщает New Zealand Herald.
Так, стрельбу из автоматического оружия в мечети, где находились не менее 300 человек, открыл белый мужчина в шлеме, очках и куртке армейского образца.
New Zealand Herald
Затем были расстреляны посетители еще одной мечети и городской больницы.
По подозрению в причастности к стрельбе задержан один человек, при этом в городе могут находиться другие нападавшие, заявили в местной полиции.
Кроме того, в трех километрах от одной из мечетей, где произошла стрельба, был найден заминированный автомобиль.
AP
Как выяснилось, стрельбу устроил устроил гражданин Австралии ультраправых взглядов.
Предполагаемый злоумышленник оставил 37-страничный "манифест", в котором сообщил о своих намерениях.
По мнению экспертов по безопасности, мужчина является ярко выраженным сторонником теории превосходства белой расы.
New Zealand Herald
New Zealand Herald
"Я был в мечети, там было человек двести. Вдруг сзади раздались выстрелы. Стреляли долго и много. Кто-то пытался убежать, кто-то упал на пол. Я выбежал, спрятался за мечетью и вызвал полицию", – рассказал один из очевидцев
New Zealand Herald
New Zealand Herald
https://t.co/yCAfXHSVCv— Dan Blocker (@Rifleman233) 15 марта 2019 г.
Apparently not
LIVE: Gunmen storm mosques in Christchurch, dozens feared dead https://t.co/gwoq1rlw80— nzherald (@nzherald) 15 марта 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в 2018 году в американском городе Питтсбург неизвестный с оружием захватил местную синагогу "Древо жизни". Тогда погибли 11 человек.
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