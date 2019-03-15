Целились в детей: в Новой Зеландии расстреляли мечети и больницу. 27 жертв, десятки раненых

В новозеландском городе Крайстчерч в ночь на 15 марта неизвестные расстреляли две мечети и городскую больницу.

По сообщениям СМИ, погибли не менее 27 человек, десятки ранены. Известно, что злоумышленники целились, в основном, в детей, сообщает New Zealand Herald.

Так, стрельбу из автоматического оружия в мечети, где находились не менее 300 человек, открыл белый мужчина в шлеме, очках и куртке армейского образца.

New Zealand Herald

Затем были расстреляны посетители еще одной мечети и городской больницы.

По подозрению в причастности к стрельбе задержан один человек, при этом в городе могут находиться другие нападавшие, заявили в местной полиции.

Кроме того, в трех километрах от одной из мечетей, где произошла стрельба, был найден заминированный автомобиль.

AP

Как выяснилось, стрельбу устроил устроил гражданин Австралии ультраправых взглядов.

Предполагаемый злоумышленник оставил 37-страничный "манифест", в котором сообщил о своих намерениях.

По мнению экспертов по безопасности, мужчина является ярко выраженным сторонником теории превосходства белой расы.

New Zealand Herald

New Zealand Herald

"Я был в мечети, там было человек двести. Вдруг сзади раздались выстрелы. Стреляли долго и много. Кто-то пытался убежать, кто-то упал на пол. Я выбежал, спрятался за мечетью и вызвал полицию", – рассказал один из очевидцев

New Zealand Herald

New Zealand Herald

LIVE: Gunmen storm mosques in Christchurch, dozens feared dead https://t.co/gwoq1rlw80 — nzherald (@nzherald) 15 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в 2018 году в американском городе Питтсбург неизвестный с оружием захватил местную синагогу "Древо жизни". Тогда погибли 11 человек.

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