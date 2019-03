В Новой Зеландии прогремели два взрыва: началась паника

Два взрыва прогремели в районе вокзала и торгового центра в новозеландском Окленде после того, как террористы расстреляли 40 человек в двух мечетях и больнице в городе Крайстчерч в ночь на 15 марта. Эти инциденты вызвали настоящую панику.

Позже выяснилось, что правоохранители уничтожили бомбы еще до того момента, когда они самовольно бы разорвались, передает New Zealand Herald. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Полиция города Окленда уничтожила две бомбы на трамвайной станции. Вооруженные правоохранители оцепили место из-за двух подозрительных рюкзаков, использовали дистанционных роботов и совершили подрыв", – сообщают местные СМИ.

Скриншот с видео

Вокзал Бритомарт не был эвакуирован, и это никак не повлияло на расписание поездов.

В качестве меры предосторожности в непосредственной близости от Голуэй-стрит, где все и произошло, был установлен небольшой кордон.

All police cordons around Britomart have been given the all-clear to be re-opened, after three controlled explosions at Galloway St. pic.twitter.com/lNVLxxHdSh — Alex Perrottet (@alexperro) 15 марта 2019 г.

Police presence on the streets of Auckland. On way to Britomart where controlled explosions have been heard. pic.twitter.com/yI87h75arS — Alex Perrottet (@alexperro) 15 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ и социальных сетях распространяется видео хладнокровного расстрела людей в Новой Зеландии. Пока неподтвержденные полицией кадры якобы сняты стрелком, из чего можно предположить, что он делал запись, когда убивал жертв.

У террориста было оружие с нанесенными на него "ключевыми моментами для становления европейской цивилизации". Так, на рожках для автомата Брентона Тарранта видна надпись на русском языке "Сражение при Каргуле 1770" – это русско-турецкая война, а также "Битва при Булаир 1913".

