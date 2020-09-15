В Новой Зеландии поезд протаранил школьный автобус, пострадали 40 человек

В Новой Зеландии 16 сентября поезд столкнулся со школьным автобусом, в результате чего пострадали 40 человек.

Шестеро детей были госпитализированы, пишет RNZ.

Авария произошла около 8 утра по местному времени (примерно в 23:00 по Киеву) возле города Пальмерстон-Норт.

Всего пострадали 40 человек. Шестеро детей были доставлены в больницу с травмами средней и легкой тяжести.

В полиции заявили, что никто из детей не получил серьезных травм. Многим оказали медицинскую помощь на месте.

В свою очередь местный житель, который находился на месте происшествия, рассказал, что поезд врезался в середину автобуса.

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