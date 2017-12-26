В новогоднюю ночь: Голышев допустил, что Путин откажется от президентства

Несмотря на заявление президента России Владимира Путина баллотироваться на новый срок, ни он, ни российские элиты до сих пор не решили, пойдет ли он на выборы; сказать: "Я устал, я ухожу" Путин может в любой момент.

Такое мнение "Обозревателю" высказал российский публицист, блогер и аналитик Владимир Голышев.

Он заметил, что был уверен в том, что Путин на выборы не пойдет. Более того – Голышев не уверен в том, что нынешний президент России не заявит о своем намерении отойти от дел уже в ближайшее время.

В этом контексте публицист напомнил о том, что формальная процедура выглядит довольно странно. "Сегодня его должна выдвинуть инициативная группа. И мы знаем, что на заседании этой группы он не появится. Песков сказал, что у него очень напряженный график. Мелочь же, конечно – выдвижение на ближайшие 6 лет. Выглядит как-то криво и непонятно: какая-то инициативная группа соберется и выберет Путина в отсутствие самого Путина".

Голышев убежден: "Путин до последнего момента сохраняет возможность сказать: "Я пошутил. Я хорошенько подумал и решил, что для России будет лучше…" - и так далее". В принципе, до момента получения кандидатского удостоверения он оставляет за собой возможность сказать, что передумал".

Публицист также не исключил, что о своем решении уйти Путин может сказать в новогоднем обращении к россиянам – так же эффектно, как в свое время это сделал Борис Ельцин.

Таким образом, "Путин оставляет дверь открытой", - уверен он.

Вместе с тем сам факт того, что Путин собрался на выборы, свидетельствует о том, что "в Кремле до сих пор ничего не решили", - предположил Голышев. "Выдвижение Путина может быть связано только с отсутствием консенсуса элит насчет его ухода. "Путин остается" - это инерционный вариант. Это означает, что предложение перемен не нашло стопроцентной поддержки. Видимо, все варианты, которые обсуждались, были оценены как рискованные. Если против путинского ухода резко выступает его ближайшее окружение, то тогда его уход становится невозможным".

Как писал "Обозреватель", ранее Владимир Голышев назвал человека, который способен "сломать игру" Путина на выборах.