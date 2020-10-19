В Норвегии заподозрили новую мутацию коронавируса

В норвежской коммуне Тронхейм была обнаружена ранее не известная мутация коронавируса (COVID-19).

Как сообщила местная газета VG, в течение 16-18 октября новый вид вируса выявили у восьми жителей города.

"По предварительным оценкам, это вариант вируса, который в Норвегии раньше не встречался", – сказала главный врач коммуны Туве Ресстад.

Пока не известно, является ли эта мутация более заразной и какими еще свойствами она обладает.

Всего COVID-19 в Тронхейме заразились не менее 35 человек, еще около 1500 жителей находятся на самоизоляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Панаме ученые института здоровья обнаружили новую мутацию коронавируса A2 PAN, который вызывает заболевание COVID-19.

Также новую более заразную мутацию COVID-19 заподозрили в Чили.