В Норвегии заподозрили новую мутацию коронавируса
В течение 16-18 октября новый вид вируса выявили у восьми жителей Тронхейма
Пока не известно, является ли эта мутация более заразной
Всего COVID-19 в городе заболели не менее 35 человек
В норвежской коммуне Тронхейм была обнаружена ранее не известная мутация коронавируса (COVID-19).
Как сообщила местная газета VG, в течение 16-18 октября новый вид вируса выявили у восьми жителей города.
"По предварительным оценкам, это вариант вируса, который в Норвегии раньше не встречался", – сказала главный врач коммуны Туве Ресстад.
Пока не известно, является ли эта мутация более заразной и какими еще свойствами она обладает.
Всего COVID-19 в Тронхейме заразились не менее 35 человек, еще около 1500 жителей находятся на самоизоляции.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Панаме ученые института здоровья обнаружили новую мутацию коронавируса A2 PAN, который вызывает заболевание COVID-19.
Также новую более заразную мутацию COVID-19 заподозрили в Чили.