Главная Новости
22 октября • обновлено в 16:00
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Норвегии вооруженный мужчина угнал скорую и протаранил толпу: первое видео 18+

982 Читать материал на украинском

В столице Норвегии, Осло, вооруженный мужчина угнал машину скорой помощи и влетел в толпу пешеходов.

Несколько человек были травмированы, пишет Metro. Пострадавшими оказалась семейная пара и дети-близнецы, которых мать везла в коляске. Также была ранена пара пожилых людей. ЧП произошло около 12:20 (13:20 по киевскому времени) 22 октября.

Задерживать угонщика полиции пришлось со стрельбой. Злоумышленник получил небольшие ранения и был арестован.

В Норвегии мужчина на машине скорой влетел в людей

В Норвегии мужчина на машине скорой влетел в людей

metro.co.uk

Пострадавшим детям семь месяцев. Врачи занимаются оказанием всей необходимой помощи. Состояние травмированных взрослых уточняется.

В Норвегии мужчина на машине скорой влетел в людей

В Норвегии мужчина на машине скорой влетел в людей

metro.co.uk

В Норвегии мужчина на машине скорой влетел в людей

В Норвегии мужчина на машине скорой влетел в людей

metro.co.uk

Новость обновляется

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel