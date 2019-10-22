В Норвегии вооруженный мужчина угнал скорую и протаранил толпу: первое видео 18+

В столице Норвегии, Осло, вооруженный мужчина угнал машину скорой помощи и влетел в толпу пешеходов.
Несколько человек были травмированы, пишет Metro. Пострадавшими оказалась семейная пара и дети-близнецы, которых мать везла в коляске. Также была ранена пара пожилых людей. ЧП произошло около 12:20 (13:20 по киевскому времени) 22 октября.
Задерживать угонщика полиции пришлось со стрельбой. Злоумышленник получил небольшие ранения и был арестован.
В Норвегии мужчина на машине скорой влетел в людей
metro.co.uk
Пострадавшим детям семь месяцев. Врачи занимаются оказанием всей необходимой помощи. Состояние травмированных взрослых уточняется.
В Норвегии мужчина на машине скорой влетел в людей
metro.co.uk
В Норвегии мужчина на машине скорой влетел в людей
metro.co.uk
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