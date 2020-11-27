В Норвегии и Бельгии заявили о вспышках высокопатогенного птичьего гриппа

Дарья Дурова Мир 20:33, 27.11.2020

В Норвегии и Бельгии обнаружили вспышки высокопатогенного птичьего гриппа (H5N8 и H5N5 соответственно).

Как пишет Reuters, Всемирная организация здравоохранения животных 27 ноября подтвердила случаи птичьего гриппа на бельгийской птицеферме в городе Менен.

В результате H5N5 погибли около 600 птиц. Еще около 151 000 домашних кур были убиты.

В Норвегии в то же время зарегистрирован первый случай гриппа H5N8 на юге страны, передает Reuters, ссылаясь на местное Управление по безопасности пищевых продуктов.

Ведомство заявило, что сельскохозяйственные птицы в этом регионе Норвегии должны оставаться в закрытых помещениях. H5N8 обнаружили у дикого короткоклювого гуся.

Norway Today передает, что из-за птичьего гриппа фермеры уничтожили около 100 000 цыплят на предприятии возле города Гауда, а также 90 000 кур на другой ферме во Фрисландии.

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре власти Дании решили уничтожить 25 тысяч цыплят на одной из птицеферм из-за вспышки птичьего гриппа H5N8.

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