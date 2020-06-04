В Норвегии гигантский оползень смыл в море часть города. Впечатляющее видео

В Норвегии на мысе Кракнесет из-за сейсмической активности произошел оползень. Вследствие чего восемь домов смыло в море.

Из-за ЧП в муниципалитете Альта один человек был эвакуирован, в происшествии никто не пострадал, передает Forbes.

Местному жителю удалось заснять на камеру, как земля буквально сползает в море. Норвежец отметил, что услышал шум, выглянул в окно и увидел, что кабель порвался, а доски начали отходить от домов.

Оползень в Норвегии ANDERS BJORDAL/NVE

Мужчина быстро выбежал на улицу и поднялся на холм и заснял на видео катастрофу. Отметим, что в одном из разрушенных домов находилась собака, которую позже живой нашли местные спасатели.

Ширина оползня составила более 600 метров. Сейсмическая активность в районе продолжалась несколько часов.

Оползень в Норвегии ANDERS BJORDAL/NVE

Как сообщал OBOZREVATEL, в южной части Перу 31 мая зафиксировали два мощных землетрясения магнитудой 6 и 4,5 балла.

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