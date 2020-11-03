В Нигерии обнаружили загадочную болезнь, умерли уже 15 человек

В Нигерии в штате Дельта 15 человек умерли от загадочной болезни за две недели. Жертвами стали молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет.

Об этом заявил уполномоченный по вопросам здравоохранения штата Дельта доктор Морди Ононье, сообщает IOL со ссылкой на агентство ANA.

Губернатор штата Ифеани Окова дал распоряжение министерству здравоохранения штата немедленно расследовать случаи смерти, установить причины и провести необходимые мероприятия по сдерживанию болезни.

"Хотя результат анализа собранных образцов остается неизвестным, есть подозрение на вирусную геморрагическую лихорадку или даже наркотическую интоксикацию как причину смерти жертв", – заявил Ононье.

Чиновники призвали жителей соблюдать гигиену с приближением сухого сезона, надлежащим образом хранить пищу и регулярно скашивать траву в окрестностях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 26-летний Коннор Рид, который был первым британцем, переболевшим коронавирусом, найден мертвым в своей комнате в студенческом общежитии Бангорского университета на севере Уэльса.