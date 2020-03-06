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6 марта • обновлено в 13:43
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В Нидерландах зафиксировали первую смерть от коронавируса

2.1т
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В нидерландском Роттердаме зафиксировали первую смерть от китайского коронавируса COVID-2019.

Трагический случай подтвердили в Национальном институте общественного здравоохранения страны. Об этом сообщают РИА Новости.

"86-летний мужчина, который был доставлен в больницу Ikazia в городе с COVID-19, сегодня умер. Источник его инфицирования до сих пор неизвестен. Но это первый пациент, который умер от последствий инфекции с новым коронавирусом в Нидерландах", – говорится на сайте ведомства.

В Нидерландах зафиксировали первую смерть от коронавируса

Также отмечается, что по состоянию на вечер 5 марта общее количество выявленных заражений вирусом в этом государстве достигло 82.

Причем за прошедшие сутки подтвержденное количество заражений коронавирусом в Нидерландах выросло более чем вдвое, так как накануне сообщалось о 38 случаях.

Известно, что у большинства инфицированных в стране болезнь протекает в легкой форме, пациенты проходят лечение на карантине дома.

Накануне власти Нидерландов заявили, что не исключают дальнейшего роста случаев заболевания коронавирусом в стране, но ограничивать массовые мероприятия и закрывать школы там пока не собираются.

Карта распространения коронавируса COVID-2019 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 6 марта, в мире зафиксировано более 97 381 случая заболевания пневмонией, которую вызывает коронавирус COVID-19.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Нидерланды
Теги
вирус смерть
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Так и до отмены Евровидение не далеко
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