В Нидерландах зафиксировали нетипичный случай заражения коронавирусом

Виктория Довгань Мир 05:49, 20.05.2020 Обновлено: 05:49, 20.05.2020

В Нидерландах работник меховой фермы, где разводят норок, заразился коронавирусом COVID-19 от животного.

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Как пишет Reuters, об этом сообщила голландский министр сельского хозяйства Карола Шутен в письме в парламент.

Коронавирус

В нем она признала, что предыдущие утверждения из ее офиса о том, что люди могут заражать животных, но не наоборот, были ошибочными.

Впрочем, Шутен заверила, что Нидерландский институт общественного здоровья по-прежнему оценивает шанс передачи вируса от животного к человеку как минимальный.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в конце апреля коронавирус обнаружили у животных на двух норковых фермах Нидерландов.

  • Тогда Министерство экономики, сельского хозяйства и инноваций страны отмечало, что у норок на хозяйствах в муниципалитетах Ларбек и Гемерт Бекеле были обнаружены симптомы заболевания COVID-19, в том числе проблемы с дыханием.

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