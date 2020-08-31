В Нидерландах возобновят суд по делу МН-17: названа главная тема заседания

В понедельник, 31 августа, в Нидерландах возобновят судебные слушания по делу сбитого над Донбассом малазийского Boeing рейса МН17.

Как сообщает Twitter-страница суда, сегодня будут обсуждать требования компенсации со стороны родственников погибших пассажиров.

Отмечается, что на заседании судьи намерены заслушать сторону защиты в отношении требований дополнительного расследования. Добавим, что в рамках этих слушаний ожидается три сессии продолжительностью по две недели каждая: с 31 августа по 11 сентября, с 28 сентября по 9 октября и с 2 по 13 ноября.

В судебных документах указано, что с 31 августа намерены обсуждать "позиции юридических советников родственников, защиты и прокуратуры и принятия решений по данному вопросу в случае необходимости".

Также на суде поднимут вопрос, до какого времени должны быть представлены все требования о компенсации. Для этого должен состояться обмен мнениями между всеми заинтересованными сторонами в письменном виде.

Кроме того, суд ожидает доклад от защиты относительно прогресса в формулировке новых требований о дополнительных расследованиях.

Отметим, что данное судебное слушание будет скорее техническим. Дата начала рассмотрения дела по существу пока не определена. Вопрос сейчас обсуждается между сторонами в письменной форме. Дальнейшие слушания будут зависеть от того, с какими новыми требованиями выступит сторона защиты.

В Нидерландах продолжат слушания по делу МН-17. Скриншот

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