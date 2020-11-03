В Нидерландах возобновился судебный процесс по МН17

В Нидерландах во вторник, 3 ноября, возобновились слушания по делу о сбитом самолете МН17 в июле 2014 года над Донбассом.

Ожидается, что защита одного из обвиняемых потребует дополнительные расследования, на которые потом отреагирует обвинение, сообщает "Интерфакс".

В графике слушаний запланировано, что с 3 по 5 ноября защита Олега Пулатова изложит требуемые ими меры расследования, на которые должно отреагировать обвинение.

"Вероятно, что ответ обвинения будет услышан на следующей неделе, с 9 по 13 ноября, однако пока не известно, в какой именно день это состоится. Это – вопрос, который будет обсуждаться в суде", – говорится в пояснении суда.

В ходе предыдущего заседания, прошедшего 28 сентября, защита Пулатова, дело которого слушается одновременно с делом трех других обвиняемых, потребовала больше времени для подготовки своей позиции, так как по причине пандемии коронавируса у нее не было возможности встретиться со своим клиентом в России.

Кроме того, суд поручил следственному судье выяснить, как сам Пулатов может обратиться к суду, о чем ранее заявила его защита. При этом адвокаты не рекомендовали ему приезжать лично по соображениям безопасности.

Слушания проходят при отсутствии всех четырех обвиняемых – трех россиян – Олега Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

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