В Нидерландах возобновился судебный процесс по МН17
В Нидерландах во вторник, 3 ноября, возобновились слушания по делу о сбитом самолете МН17 в июле 2014 года над Донбассом.
Ожидается, что защита одного из обвиняемых потребует дополнительные расследования, на которые потом отреагирует обвинение, сообщает "Интерфакс".
В графике слушаний запланировано, что с 3 по 5 ноября защита Олега Пулатова изложит требуемые ими меры расследования, на которые должно отреагировать обвинение.
"Вероятно, что ответ обвинения будет услышан на следующей неделе, с 9 по 13 ноября, однако пока не известно, в какой именно день это состоится. Это – вопрос, который будет обсуждаться в суде", – говорится в пояснении суда.
В ходе предыдущего заседания, которое состоялось 28 сентября, защита Пулатова, дело которого слушается одновременно с делом трех других обвиняемых, потребовала больше времени для подготовки своей позиции, так как по причине пандемии коронавируса у нее не было возможности встретиться со своим клиентом в Росии.
Кроме того, суд поручил следственному судье выяснить, как сам Пулатов может обратиться к суду, о чем ранее заявила его защита. При этом адвокаты не рекомендовали ему приезжать лично по соображениям безопасности.
Слушания проходят в отсутствие всех четырех обвиняемых – трех россиян – Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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В то же время на судебный процесс не явился ни один подозреваемый. Речь идет о россиянах Сергее Дубинском, Игоре Гиркине и Олеге Пулатове, а также об украинце Леониде Харченко.
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